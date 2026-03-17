Геймеры смогут получить фотореалистичное игровое освещение в 2026 году

Компания «НВИДИА» анонсировала технологию «ДЛСС 5», которая использует искусственный интеллект для создания фотореалистичного освещения в играх. Релиз новой версии апскейлинга запланирован на осень 2026 года.

В рамках «Джи-Пи-Ю Текнолоджи Конференс» компания представила технологию «ДЛСС 5». Новая версия апскейлинга ориентирована на видеокарты поколения «РТХ 50» и базируется на нейронном рендеринге в реальном времени. Основным нововведением стала система ИИ-освещения, способная адаптироваться к любой поддерживаемой сцене и повышать визуальное качество без потери художественного замысла.

В демонстрационных материалах было показано серьезное улучшение графики игровых миров и персонажей. При этом эксперты отметили, что текущая версия требует дополнительной оптимизации. Представленные материалы запускались на конфигурации с двумя флагманскими видеокартами.

Представители компании заявили, что новая технология анализирует контекст сцены и генерирует улучшенное изображение, сохраняя оригинальную режиссуру. Разработку назвали крупнейшим прорывом в графических технологиях со времен внедрения рейтрейсинга в реальном времени в 2018 году.