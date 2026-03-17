Суд подтвердил проживание петербурженки в блокадном Ленинграде

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга установил факт проживания женщины в блокадном Ленинграде с 1941 по 1944 год. Решение позволит ей получить знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Дело в том, что заявительница родилась в 1940 году. Согласно копии домовой книги, ее родители были зарегистрированы на улице Красной Звезды. Архивные данные Ленинградской городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков подтверждают, что семья из трех человек упоминается в соответствующих документах.

В суде женщина пояснила, что перед войной родители получили комнату по указанному адресу, где она с мамой проживала в начале блокады. Позже они пешком ушли в село Померанье Ленинградской области, которое также находилось в кольце блокады.

Суд отметил, что отсутствие заявительницы в домовой книге объясняется тем, что дети до 16 лет не вносились в алфавитный перечень. Местом жительства ребенка признавалось место жительства родителей, которое документально подтверждено. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В 2022 году женщина обратилась в администрацию Пушкинского района за статусом жителя блокадного Ленинграда, но получила отказ из-за отсутствия сведений о ее проживании в городе. Такие данные необходимы для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда», который вручается прожившим в осажденном городе с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Суд удовлетворил заявление и установил факт проживания женщины в блокадном Ленинграде в указанный период.