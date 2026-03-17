Кому положены доплаты к пенсии в 2026 году

В 2026 году доплаты к пенсии получат несколько категорий граждан. Выплаты предусмотрены для пенсионеров с низкими доходами, людей старше 80 лет, инвалидов первой группы, а также для граждан с особыми заслугами и длительным стажем в определенных отраслях.

Доплаты для различных категорий

Неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума назначается федеральная доплата до этого уровня. В 2026 году федеральный прожиточный минимум составляет 16,3 тысячи рублей, однако итоговая сумма зависит от региона проживания. Об этом ТАСС сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии с января установлена на уровне 9,6 тысячи рублей. После достижения 80 лет она увеличивается вдвое — до 19,2 тысячи рублей. Такой же размер предусмотрен для инвалидов первой группы.

Дополнительно с 1 января назначается надбавка на уход в размере 1,4 тысячи рублей, поэтому общая фиксированная часть для пенсионеров старше 80 лет достигает 20,6 тысячи рублей.

Доплаты за иждивенцев и стаж

За иждивенцев предусмотрены доплаты: 3,2 тысячи рублей за одного, 6,4 тысячи за двоих и 9,6 тысячи за троих. При наличии 15-летнего стажа на Крайнем Севере выплата увеличивается на 4,8 тысячи рублей, а за 20 лет в приравненных местностях — на 2,9 тысячи. Сельский стаж продолжительностью 30 лет дает право на прибавку в размере 2,4 тысячи рублей.

Выплаты отдельным категориям

Отдельные выплаты предусмотрены для бывших работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации. С февраля 2026 года средняя прибавка для шахтеров составляет 6,7 тысячи рублей, для летчиков — 21,8 тысячи рублей, при этом точная сумма рассчитывается индивидуально.

Неработающие матери-героини с января 2026 года получают 36,6 тысячи рублей в месяц. Для Героев России, Героев Труда, а также для олимпийских чемпионов и некоторых тренеров предусмотрены ежемесячные выплаты от 22,1 до 36,6 тысячи рублей.

С 1 апреля 2026 года увеличатся все выплаты, рассчитываемые от социальной пенсии, которая будет проиндексирована на 6,8%.

Индексация пенсий в 2026 году

Страховые пенсии проиндексированы с 1 января на 7,6% для всех пенсионеров, включая работающих. Стоимость пенсионного балла в 2026 году составляет 156,8 рубля, фиксированная выплата — 9,6 тысячи рублей.

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 6,8%. Военные пенсии проиндексируют с 1 октября на 4%.