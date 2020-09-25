Скелет на чердаке, погоня со стрельбой, мораторий на граффити: чем петербуржцам запомнилась прошедшая неделя

Планы по легализации стрит-арта, снос гаражей, детский скелет на чердаке, отравление в бассейне, падение с крыши, возобновление работы ковидных стационаров: об этом и многом другом Gazeta.SPb.ru рассказывает в традиционном недельном дайджесте.

Коронавирус

Временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» вновь начал принимать пациентов с коронавирусом. Это связано с тем, что в городе на 6% сократился коечный фонд для взрослых людей, заболевших Covid-19. А Александровская больница временно прекратит оказывать плановую и экстренную помощь. Об этом сообщает комитет по здравоохранению. Тем временем, Петербург снова стал лидером по суточной смертности от опасной инфекции. Отметим, что, по состоянию на 25 сентября, заболели 224 человека, 210 выздоровело, 19 умерло.

Ранее Gazeta.SPb.ru публиковала последние данные о препарате против коронавируса «Арепливир». Напомним, лекарство еще не поступило в городские аптеки, однако предприимчивые дельцы разместили объявление о его продаже оптом.

Благоустройство

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поддержал мораторий на закрашивание граффити. Он продлится до 1 февраля 2021 года. Ожидается, что за это время в городе будет принят закон о легализации стрит-арта. Ранее с такой инициативой выступил депутат петербургского ЗАКСа Денис Четырбок.

Отметим, что петербургские граффити часто сопровождают скандалы. Один из последних разгорелся в августе вокруг изображения, посвященного Виктору Цою. Оно пришлось не по нраву одному из местных жителей, и коммунальные службы рисунок закрасили. Впрочем, у них не было выбора — за ненадлежащий уход за фасадами грозят крупные штрафы. Вступиться за уличное искусство пыталась даже компания «Ленэнерго» — ГАТИ в ходе инспекции нашла на ее трансформаторных будках «несогласованные художественные изображения».

Как бы то ни было, на этой неделе на одной из улиц Северной столицы появился еще один портрет. Он посвящен одному из персонажей серии детективов Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе — профессору Мориарти в исполнении Эндрю Скотта в сериале по мотивам произведения.

Во дворе дома на Большой Посадской 23 сентября комитет по контролю за имуществом демонтировал гаражи. По словам местных жителей, заброшенные постройки давно облюбовали крысы. Причем 8 объектов были размещены без необходимых на то документов. До этого незаконные гаражи были снесены на двух участках в Приморском районе.

С октября по выходным и праздникам на ресторанную улицу Рубинштейна попасть смогут лишь те, кто там живет и работает, а также инвалиды, машины, занимающиеся обслуживанием предприятий и автомобили «Почты России». Такое заявление сделал глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Призыв

1 октября в Петербурге стартует осенний призыв. Ряды вооруженных сил России пополнят около трех тысяч горожан. Из них 60% отправятся в режимные части. Об этом в ходе заседания в Смольном рассказал военный комиссар Петербурга Сергей Качковский.

Происшествия

За прошедшую неделю в Петербурге произошло сразу несколько странных, неприятных и даже трагических случаев. Один из петербуржцев решил продать своего сына. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». Свое чадо мужчина оценил в 900 миллионов рублей, а информацию о нем разместил в разделе «Животные». Если это была шутка, то она явно неудачная. По крайней мере в аппарате Уполномоченного по правам ребенка ее не оценили.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что из детской клинической больницы №5 имени Филатова выписали последнего ребенка, пострадавшего от отравления парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе. Ранее домой из стационара были отправлены еще четверо юных пациентов. Всего же во время купания в клубе «Fitness House» на улице Ярослава Гашека пострадали 8 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После случившегося работа водного комплекса была приостановлена судом на 60 суток.

21 сентября в Петербурге началась доследственная проверка по факту обнаружения на чердаке дома на Обводном канале скелета ребенка. На данный момент следователи изучают место происшествия и ждут результатов судмедэкспертов.

В Северной столице вновь заговорили о руферах. На этот раз за прогулки по крышам хотят ужесточить наказания. Поводом стала гибель двух молодых людей: 23-летнего экскурсовода-нелегала и его спутницы.

Также на этой неделе в городе полыхали пожары. Сотрудники МЧС тушили машины в Приморском и Красногвардейском районах, а в Выборгском, к сожалению, не смогли вызволить из горящей квартиры кота. А на Комендантском проспекте из-за возгорания в жилом доме пришлось эвакуировать 15 человек.

А в Кировском районе в ночь на 23 сентября гремела стрельба. Это полицейски во время погони применили табельное оружие. Они пытались остановить такси, которое проехало на «красный». Причем лихач во время преследования умудрился вытолкнуть из салона пассажирку. Она, к счастью, не пострадала. А вот водителя сразу после этого настигла карма — он столкнулся с патрульным авто.