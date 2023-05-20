Первый перронный электробус запустят в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково запустят перронный электробус, который будет вмещать до 100 человек. Транспорт белорусского производства сможет без подзарядки проезжать сразу 80 километров.

Изобретение назвали уникальным для всего мира. Предполагается, что электробусы смогут развозить посетителей Пулково во всех сезонных условиях и в любую погоду. Из-за этого срок эксплуатации будет небольшим, всего порядка года.

Также для петербуржцев введут и другие транспортные новшества. Например, на маршрут №39 до Пулково пустят сочлененный газовый автобус-гармошку, пишет ТАСС.

Всего, по данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в работу транспортной системы северной столицы добавят 50 новейших моделей машин. Их уже представили на выставке инновационной техники в городе. Некоторые из них серьезно удивили зрителей.

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