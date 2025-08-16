ДТП в Отрадном унесло жизнь водителя

Полиция Кировского района Ленинградской области расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло в Отрадном.

Вечером 15 августа в 22:45 у одного из домов по Кирпичной улице в городе Отрадном 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer потерял контроль над управлением. В результате этого он совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель погиб на месте происшествия от полученных травм. Его пассажир, находившийся на переднем сиденье транспортного средства, был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии ничего не известно. По факту данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все детали и причины случившегося.