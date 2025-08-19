Прокуратура нашла нарушения сроков выделения земельных участков в Ленобласти

Прокуратура выявила системные нарушения сроков рассмотрения заявлений граждан на предоставление земельных участков в администрациях городских поселений Волховского муниципального района.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что должностные лица местных администраций систематически нарушали установленные сроки рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
По фактам выявленных нарушений было возбуждено 14 административных дел. Материалы проверки направлены для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Волховского муниципального района.
По результатам судебного разбирательства мировым судьей вынесены постановления о признании должностных лиц администраций поселений виновными в совершении правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.
Ведомство продолжает осуществлять контроль за соблюдением прав граждан в сфере предоставления земельных участков.