За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло более 400 ДТП

За последние сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зафиксировано 406 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 15 человек и двое погибли.

По данным Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за 18 августа в Ленинградской области произошло 83 дорожных происшествия. Четыре из них были классифицированы как ДТП с пострадавшими, в результате чего травмы получили пять человек, включая одного несовершеннолетнего.

На территории Санкт-Петербурга за тот же период зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий. Семь из этих инцидентов сопровождались получением травм участниками движения. В результате данных аварий пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Также за прошедший день правоохранители зафиксировали два летальных случая в пределах городской черты Санкт-Петербурга.