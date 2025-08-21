В Ленобласти оштрафовали владельцев причалов за нарушения безопасности

В Ленинградской области проведена масштабная проверка баз-стоянок для маломерных судов, в ходе которой выявлены серьезные нарушения требований безопасности.

По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, проверяющие установили отсутствие необходимого оснащения причальных сооружений спасательным леером и средствами пожаротушения.

Также было установлено, что владельцы сооружений не информировали судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановке, а также не проводили работу с населением по разъяснению правил безопасности на водных объектах. Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой к административной ответственности привлечены работники 16 организаций по статье «Нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов».

Прокуратура продолжает контролировать процесс устранения выявленных нарушений. Владельцам причальных сооружений внесены соответствующие представления с требованием привести объекты в соответствие с установленными нормативами безопасности.