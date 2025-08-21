Блогер Лерчек останется под домашним арестом еще на 37 суток

Троицкий суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) на 1 месяц и 7 суток.

Мера пресечения также продлена в отношении ее бывшего супруга Артема Чекалина по делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей.

По информации РИА Новости, следствие утверждает, что супруги использовали подложные документы для вывода средств из России. Адвокат Константин Третьяков пояснил, что первоначально Федеральная налоговая служба рассматривала эту сумму как налоговую недоимку, но в процессе развода Чекалиных дело переквалифицировали в уголовное.

Ранее против Чекалиных уже возбуждались два уголовных дела, которые были прекращены после погашения налоговой задолженности в 504 миллиона рублей. Летом 2024 года пара развелась после 12 лет брака, у них остаются трое общих детей.