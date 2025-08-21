Королева Камилла прервала отдых в замке ради скачек в Йорке

Королева Великобритании Камилла совершила неожиданный визит на престижные скачки в Йорке, временно прервав свой летний отдых в шотландском замке Балморал.

Монаршая особа лично прибыла на ипподром, чтобы поддержать своих лошадей, участвующих в одном из ключевых заездов дня в рамках фестиваля Ebor.

Как сообщает Mirror, супруга короля Чарльза III приняла активное участие в официальной части мероприятия. Она провела церемонию открытия памятной таблички, а также перерезала символическую ленту в честь завершения масштабной реконструкции одного из комплексов ипподрома. Для этого события Камилла выбрала элегантный наряд в светлых тонах, дополнив его традиционной шляпкой.

После выполнения протокольных обязанностей королева проследовала в королевскую ложу, откуда с большим интересом наблюдала за ходом соревнований. Особое внимание она уделила забегу, в котором участвовали две ее лошади. Этот визит еще раз продемонстрировал глубокую личную вовлеченность королевской семьи в развитие национального конного спорта.