Прокуратура проверяет обстоятельства гибели парапланериста в Ленобласти

Сотрудники транспортной прокуратуры приступили к проверке обстоятельств гибели парапланериста во Всеволожском районе Ленинградской области.

Мужчина разбился вечером 21 августа при выполнении частного полета. По предварительной информации, в результате происшествия парапланерист получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Работники надзорного ведомства проводят проверку соблюдения требований законодательства в области безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Также устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.