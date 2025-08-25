Пользователи приложения Сбера из Петербурга сообщили о сбоях

Крупный сбой затронул работу мобильного приложения Сбербанка 25 августа 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector. Согласно статистике, к 19:31 по московскому времени было зафиксировано 722 жалобы за последний час и 1537 обращений в течение суток.

Основная проблема, с которой столкнулись пользователи, — невозможность осуществления денежных переводов. Наибольшее количество жалоб поступило из Республики Адыгея, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа (по 3%), а также из Московской и Ленинградской областей (по 2%).

Отдельные клиенты сообщили о проблемах с использованием новой технологии бесконтактной оплаты «Вжух» для iPhone, которая была запущена в тот же день. При попытке оплаты появлялось сообщение об ошибке с кодом 01-11, указывающее на невозможность загрузки данных.