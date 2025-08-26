В Ленобласти задержан организатор нелегальной миграции на стройках

Полиция Ломоносовского района Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в организации незаконного пребывания соотечественников на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе оперативно-профилактического рейда в поселке Новоселье полицейские обнаружили факты массовых нарушений миграционного законодательства. На строительном объекте выявили 10 граждан из Центральной Азии, которые работали без заключения трудовых договоров и проживали непосредственно на стройплощадке в модульном здании.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по Ломоносовскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции). Нелегальные работники привлечены к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ и будут депортированы из страны.

Подозреваемого в организации противоправной деятельности задержали оперативники у дома 14 по улице Токарева в городе Ломоносов. Им оказался 40-летний гражданин одного из центрально-азиатских государств, который сам не состоял на миграционном учете. Задержание проведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.