Судоводителю предъявили обвинение после столкновения катеров в Выборгском заливе

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение судоводителю, допустившему столкновение двух маломерных судов в акватории Выборгского залива.

Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным следствия, 23 августа 2025 года мужчина 1981 года рождения, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, осуществлял движение на катере в районе Сайменского канала. Вблизи базы отдыха «Лавола» он допустил столкновение с прогулочным катером, на борту которого находились пассажиры.

В результате инцидента женщина 1966 года рождения получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Несколько других пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственными органами продолжается комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения.