Петербург может ожидать магнитная буря из-за рекордной солнечной активности

Непрерывная солнечная вспышка, длящаяся уже несколько суток, может спровоцировать мощную магнитную бурю в атмосфере Земли, включая территорию Санкт-Петербурга.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, фоновое рентгеновское излучение Солнца стабильно превышает вспышечный уровень C.

Ученые объясняют, что исключительно большое число крупных пятен на Солнце свидетельствует о значительных запасах вспышечной энергии. Специалисты лаборатории отметили, что рентгеновское излучение формируется только в результате активных процессов, а текущий высокий уровень подтверждает продолжающуюся активность на звезде.

Сложившаяся ситуация может привести к возникновению магнитной бури, которая затронет в том числе и Санкт-Петербург. Метеочувствительным жителям города рекомендуется следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.