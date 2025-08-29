В России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В Российской Федерации выявили первый в этом году импортированный случай заболевания лихорадкой чикунгунья. Пострадавшим оказался мужчина, который вернулся из поездки на Шри-Ланку и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, турист отдыхал на острове в течение десяти дней. На следующие сутки после прилета в Москву он обратился за медицинской помощью с симптомами, первоначально интерпретированными как лихорадка денге.

Лабораторный анализ в ЦНИИ Эпидемиологии методом ПЦР подтвердил наличие вируса чикунгунья. Для окончательного подтверждения диагноза биоматериалы направлены в научный центр «Вектор». При этом о состоянии вернувшегося в Россию заболевшего на данный момент ничего не известно.

Ведомство ранее предупреждало о подобных рисках и было готово к такому развитию событий.