Собственник земли в Ленобласти заплатит двойной штраф

Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Ленинградской области будет выплачивать штраф в двойном размере за неисполнение постановления надзорного ведомства.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки участка площадью 2,4 га в деревне Большое Жабино Гатчинского района.

В ходе осмотра инспекторы зафиксировали незаконную застройку территории домиками и беседками на бетонных блоках, а также хаотичное складирование различных материалов. Большая часть земельного участка заросла многолетней сорной растительностью, что свидетельствует о неиспользовании земли для сельскохозяйственного производства.

Первоначально на владельца был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей, который не был уплачен в установленный срок. Мировой судья признал гражданина виновным по статье о неуплате штрафа и назначил новое наказание в виде административного штрафа размером 40 тысяч рублей.