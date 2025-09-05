В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

В Выборгском районе Петербурга в начале сентября полностью открыли движение по Толубеевскому проезду. Новая магистраль протяжённостью более 2,5 км построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет дублёром улицы Фёдора Абрамова, что позволит существенно разгрузить дороги и повысить транспортную доступность жилого района «Северная долина».

Строительство велось поэтапно. Первый участок — от улицы Николая Рубцова до Заречной — был введён в эксплуатацию в 2019 году. К 2021 году дорогу продлили до улицы Шишкина, а весной 2024 года — до улицы Михаила Дудина. Завершающим этапом стало строительство отрезка длиной 970 метров, ведущего к двум новым поликлиникам, также возведённым девелопером.

На всей протяжённости проезда обустроены четыре полосы движения, наружное освещение, ливневая канализация, а также удобные съезды на перекрёстки. Это обеспечит жителям комфортный подъезд к социальным объектам и создаст дополнительные маршруты для передвижения по району.

По словам Сергея Крупина, директора проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург», развитие дорожной сети является важной частью комплексного освоения территории: «Завершение строительства Толубеевского проезда значительно улучшает транспортную связность района и снижает нагрузку на улично-дорожную сеть».

При проектировании микрорайона «Северная долина» застройщик разработал собственную транспортную модель, учитывающую пропускную способность дорог, маршруты общественного транспорта и удобные подъезды к социальным и коммерческим объектам. Сегодня общая протяжённость дорог, построенных компанией в этом районе, превышает 7 км.