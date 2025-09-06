Ветераны смогут бесплатно проехать в транспорте в День памяти блокады

В Санкт-Петербурге 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, право бесплатного проезда распространяется на инвалидов войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для получения льготы необходимо предъявить соответствующее удостоверение вне зависимости от гражданства и места жительства. Данная мера социальной поддержки предоставляется ежегодно на основании Социального кодекса Санкт-Петербурга. Аналогичные права ветераны имеют в период с 26 по 28 января, с 7 по 9 мая и 22 июня.

Год назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ответ на запрос депутата городского парламента Марины Шишкиной сообщал, что вопрос бесплатного проезда продолжает прорабатываться исполнительными органами государственной власти. Теперь соответствующее решение принято и реализовано.