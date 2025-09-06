Суббота, 6 сентября 2025
Ветераны смогут бесплатно проехать в транспорте в День памяти блокады

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. 

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, право бесплатного проезда распространяется на инвалидов войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для получения льготы необходимо предъявить соответствующее удостоверение вне зависимости от гражданства и места жительства. Данная мера социальной поддержки предоставляется ежегодно на основании Социального кодекса Санкт-Петербурга. Аналогичные права ветераны имеют в период с 26 по 28 января, с 7 по 9 мая и 22 июня.

Год назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ответ на запрос депутата городского парламента Марины Шишкиной сообщал, что вопрос бесплатного проезда продолжает прорабатываться исполнительными органами государственной власти. Теперь соответствующее решение принято и реализовано.

Новости

ВШЭ и «Главстрой» выпустили первых магистров программы «Дизайн среды»

Совместная магистратура Школы дизайна НИУ ВШЭ и девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург» подвела первые итоги. Обучение по программе «Дизайн среды» завершили шесть студентов, пятеро из них получили дипломы с отличием. Двое выпускников уже начали карьеру в московском офисе «Проектного института–2», где работают над архитектурно-градостроительными проектами и внедрением технологий искусственного интеллекта в проектирование.Программа стартовала в 2023 году благодаря грантовой поддержке «Главстроя» и была ориентирована на подготовку специалистов нового типа — тех, кто способен совмещать архитектурное проектирование, девелопмент и управление процессами. В конкурсный отбор попадали кандидаты с опытом в архитектуре и дизайне, стремившиеся развивать свои компетенции в области комплексного освоения городской среды.Учебный процесс строился на сочетании теории и практики: студенты участвовали в работе над реальными задачами — от благоустройства общественных пространств в...
Читать далее
Бизнес-вести

В ЖК «Северная долина» появился новый детский сад с бассейном

В Выборгском районе Петербурга заработал еще один детский сад. Учреждение расположено на территории жилого комплекса «Северная долина» и стало уже десятым, построенным здесь компанией «Главстрой Санкт-Петербург».Здание разместилось по адресу: Толубеевский проезд, 26, корпус 2. Трехэтажный садик площадью свыше 5 тысяч квадратных метров рассчитан на 280 воспитанников. Для каждой из 12 групп предусмотрены игровые и спальные зоны, а также отдельные площадки на закрытой территории.Внутри обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинеты для творческих занятий и кружков. На улице малышей ждут две современные спортивные площадки для гимнастики и подвижных игр.Открытие этого сада стало частью программы по развитию социальной инфраструктуры в новых кварталах города. В «Северной долине» и «Юнтолово» застройщик уже построил 13 детских садов, 9 школ и 2 поликлиники.В 2025 году...
Читать далее

Новости дня

Новости

Министр культуры КНДР прибывает в Россию на культурный форум

Новости

Санкт-Петербург и Сахалин договорились о промышленном сотрудничестве

Ленинградская область

В Ленобласти разработали эскизы реставрации башни XII века в Старой Ладоге

Новости

Мошенников с вредоносным ПО задержали в Петербурге

Новости

Россельхознадзор опроверг информацию об экспорте яиц в США

Новости

В Петербурге пресечена продажа небезопасной алкогольной продукции

Ленинградская область

Пилот предстанет перед судом за опасный полет над пляжем в Ленобласти

Новости

Метеоролог Шувалов спрогнозировал теплый сентять в Петербурге

Новости

Петербуржцы смогут вернуть больше налоговых вычетов

Новости

На Невском проспекте обрушилась фасадная штукатурка

Общество

В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

Новости

В Петербурге начали действовать новые правила для такси

Новости

Жители Петербурга пожаловались на работу кафе и магазинов в жилых домах

Новости

Петербург выделил почти сто миллионов на новогоднее оформление

Общество

«Роскадастр» и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве на ВЭФ

Ленинградская область

Полиция пресекла деятельность наркоторговцев в Петербурге и Ленобласти

Новости

ЦБ сохранил лимиты на снятие долларов и евро

Общество

АНО «Национальные приоритеты» и Авито создали карьерный портал для ДФО

Ленинградская область

Аптека в Гатчине перешла под управление государственного учреждения

Новости

Прокуратура начала проверку после пожара в морском порту Петербурга

Наука

Ученые создали нейросетевой инструмент для защиты промышленности

Новости

Россиянку задержали в Пулково за попытку вывоза свыше 2,1 млн рублей

Культура

Мощи Луки Крымского доставят в Северную столицу

Новости

Актриса Аглая Тарасова подозревается в контрабанде наркотиков

Новости

Десять человек эвакуированы при пожаре в коммуналке на Миллионной улице

Общество

Авито назовет лучших производителей мебели по версии экспертов и покупателей

Новости

СК проверяет незаконные строительные работы на улице Добролюбова

Новости

В России предложили штрафовать за отказ от брака после обещания

