Министр культуры КНДР прибывает в Россию на культурный форум

Министр культуры КНДР Сын Чон Гю возглавил официальную делегацию, направляющуюся в Россию для участия в международном культурном форуме.

Визит проходит в рамках развития двустороннего сотрудничества между двумя странами и демонстрирует углубление партнерских отношений в гуманитарной сфере.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, делегация вылетела из Пхеньяна пятого сентября. Мероприятие под названием XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится с 11 по 13 сентября в Северной столице и соберет представителей различных стран.

Этот визит продолжает активизацию двусторонних обменов, которые заметно усилились со второй половины 2023 года после исторического визита лидера КНДР в Россию. В июне 2024 года во время визита российского президента в Пхеньян было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а ранее министры культуры двух стран подписали подробный план сотрудничества на 2025-2027 годы, включающий обмен выставками, гастролями и специалистами.