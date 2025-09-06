Организаторы рассказали о правилах конкурса «Интервидение»

С 12 по 16 сентября 2025 года в Москве пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение», где Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов).

Он исполнит композицию «Прямо по сердцу», созданную известным продюсером Максимом Фадеевым. По словам автора, на создание трека ушло всего 4 минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель.

Песня была презентована 7 июня 2025 года на церемонии MUZ-TV Awards и уже завоевала популярность у миллионов слушателей. Как сообщает РИА Новости, конкурс предусматривает выступления артистов в жанре поп-музыки с возможностью этнических элементов, обязательным условием является живое исполнение без использования фонограмм.

Очередность выступлений будет определена жеребьевкой 12 сентября в национальном центре «Россия». Победителя определит международное жюри, в которое от России войдет композитор Игорь Матвиенко. Помимо хрустального кубка, лауреат первой премии получит денежное вознаграждение.