Полное лунное затмение состоится в ближайшие дни

Полное лунное затмение, известное как «кровавая луна», произойдет 7-8 сентября и будет видно более чем для 7 миллиардов жителей Земли.

Уникальное астрономическое явление смогут наблюдать жители Азии, Австралии, Африки и Восточной Европы при благоприятных погодных условиях.

Как сообщает Space.com, затмение происходит, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, отбрасывая тень на лунный диск. Рассеянный свет земных восходов и закатов придает Луне характерный темно-красный оттенок, что и объясняет название «кровавая луна». Наблюдать это явление можно без специальных защитных приспособлений — в отличие от солнечных затмений, лунные безопасны для зрения.

Фаза полутени начнется в 15:28 по Гринвичу 7 сентября. Первые видимые изменения проявятся как легкое затемнение в верхней левой части лунного диска примерно через час после начала затмения. Для тех, кто не сможет увидеть явление лично, будут доступны бесплатные онлайн-трансляции.