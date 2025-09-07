Роспотребнадзор проверил качество воздуха после жалоб на химические запахи

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело масштабную проверку качества атмосферного воздуха в жилых районах. Поводом для исследований стали многочисленные обращения жителей, жаловавшихся на посторонние химические запахи.

Специалисты совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» отобрали пробы воздуха в 14 точках десяти районов Санкт-Петербурга и трех локациях Всеволожского муниципального района. Исследования проводились по адресам, указанным в обращениях граждан, включая улицы Союза Печатников, Средний проспект В.О., Каменноостровский проспект и другие, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Лабораторный анализ проверял содержание более 20 загрязняющих веществ, включая взвешенные частицы, оксиды азота, формальдегид, фенол, тяжелые металлы и летучие органические соединения. По результатам исследований, концентрации всех проверяемых веществ не превышают установленных гигиенических нормативов, обеспечивающих безопасность для здоровья населения.

Ситуация остается на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора. Ведомство продолжает мониторинг качества атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях региона.