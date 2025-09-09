Эрмитаж возобновил работу после эвакуации из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге возобновил работу после завершения проверки в связи с поступившими сообщениями о минировании.

Музей был временно закрыт для посетителей в ходе эвакуации, организованной совместно с сотрудниками Росгвардии.

По информации пресс-службы музея, проверка всех залов и служебных помещений не выявила никаких угроз. Эвакуация затронула как Главный музейный комплекс, так и здание Главного штаба, где обеспечивали безопасность экипажи вневедомственной охраны.

Также сообщается, что аналогичные анонимные сообщения поступили еще в три музея Северной столицы. Посетителям рекомендуют сохранять билеты, которые действительны для повторного визита в любой рабочий день музея.

Стоит напомнить, что в Северной столице достаточно часто поступают сообщения о минировании различных общественных пространств.