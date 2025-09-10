Дочь Збруева опровергла слухи о проблемах со здоровьем актера

Дочь народного артиста РСФСР Александра Збруева опровергла информацию о проблемах со здоровьем отца.

Татьяна Збруева, которая также является актрисой «Ленкома», прокомментировала появившиеся сообщения о плохом самочувствии артиста. Ранее Telegram-канал Mash распространил данные о том, что 87-летнему актеру стало плохо перед спектаклем.

По данным 360.ru, дочь артиста заявила, что все хорошо и она не знает о каких-либо проблемах. Она также сообщила, что Александр Збруев планирует выйти на сцену 12 сентября в одной из постановок театра. Это уже не первый случай, когда появляется информация о здоровье известного актера.

В январе текущего года СМИ уже сообщали о госпитализации артиста, однако тогда он сам объяснил, что проходил плановое обследование. Кроме того, Александр Збруев отмечал, что даже не знает размер своей пенсии, поскольку эти средства поступают на отдельный счет.