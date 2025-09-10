Большинство детей мигрантов не прошли языковой тест для школ России

Почти 87 процентов детей мигрантов не смогли пройти обязательное тестирование по русскому языку для зачисления в российские школы.

Эти данные приводит Рособрнадзор, осуществляющий мониторинг испытаний для несовершеннолетних иностранных граждан. Тестирование было введено с 1 апреля 2025 года для обеспечения качественного образовательного процесса.

По данным «Петербургского дневника», общее число детей иностранных граждан, на которых подавали документы в школы, достигло 23 616 человек. Полный комплект документов предоставили только для 8223 детей, которые были допущены к тестированию. Из них проходили испытания 5940 человек, а успешно справились только 2964 ребенка.

Варианты тестирования разработаны отдельно для каждого класса с 1 по 11. Для первоклассников проверяют навыки говорения и понимания устной речи, а со второго класса добавляются задания по чтению и письму. Все работы направлены на оценку способности обучаться на русском языке.