Shaman отменил концерт в Сочи из-за подготовки к «Интервидению»

Российский заслуженный артист Ярослав Дронов, известный как Shaman, отменил запланированный концерт в Сочи 17 сентября.

Как сообщает ТАСС, причиной отмены стала интенсивная подготовка к международному музыкальному конкурсу «Интервидение», финальная репетиция которого назначена на тот же день.

Артист лично сообщил об отмене через свой Telegram-канал, объяснив это совпадением дат с генеральной репетицией финала престижного конкурса. Дронов принес извинения поклонникам и рекомендовал обращаться за возвратом средств в точки продаж билетов. Организаторы концерта в Сочи подтвердили информацию об отмене мероприятия.

Возрожденный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве, где Shaman представит Россию. В мероприятии примут участие около 20 стран, включая все государства БРИКС. Исторически конкурс проводился по аналогии с «Евровидением» и вновь приобретает международное значение после возобновления.