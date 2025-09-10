В Петербурге запустят «Сезон премьер» для туристов

Власти Санкт-Петербурга анонсировали запуск нового туристического проекта «Сезон премьер», который впервые будет реализован в 2025 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, программа объединит ключевые культурные события осенне-зимне-весеннего периода. Проект направлен на привлечение гостей в город во время традиционного межсезонья.

В рамках инициативы будет создан комплексный туристический продукт, включающий фестивали, театральные премьеры, музейные выставки и гастрономические мероприятия. По словам Панкевича, вся информация о событиях будет доступна на официальном портале Visit Petersburg. Особое внимание уделяется разработке зимних маршрутов, посвященных декабрьским мероприятиям.

По данным комитета, турпоток в Северную столицу продолжает демонстрировать рост — в первом полугодии 2025 года город принял 5,6 млн гостей, что на 13% превышает показатели прошлого года. Проект «Сезон премьер» призван укрепить эту положительную динамику и сократить сезонные колебания в туристической отрасли.