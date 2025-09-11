Поклонники обсуждают прическу Кейт Миддлтон

В последние дни Кейт Миддлтон вновь оказалась в центре внимания благодаря своим визитам на предприятия текстильной отрасли. Ее поездка по фабрикам Великобритании не только подчеркнула значимость местных производителей, но и подарила поклонникам неожиданный повод для обсуждений. На одном из мероприятий в Кенте принцесса совершила нечто, что мгновенно стало вирусным в социальных сетях.

Во время экскурсии по Sudbury Silk Mills в графстве Саффолк, а затем на семейном предприятии Marina Mill в Кенте, Кейт не ограничилась ролью наблюдателя. Она активно участвовала в процессе создания тканей, примерила рабочий фартук и даже попробовала самостоятельно напечатать узор на материале. В этот момент внимание окружающих привлекла ее прическа: чтобы не мешали длинные волосы, Кейт ловко собрала их в пучок. При этом она не использовала ни резинку, ни заколку — волосы были аккуратно зафиксированы одним движением руки, пишет The Mirror.

Этот эпизод не остался незамеченным. Видеозапись, на которой принцесса мастерски собирает волосы, быстро разошлась по соцсетям. Пользователи обсуждали, как ей удалось так надежно закрепить прическу без привычных аксессуаров. Многие признавались, что повторить такой трюк им не под силу, а кто-то даже просил сделать подробный видеоурок. Некоторые отметили, что Кейт уже не впервые демонстрирует подобное мастерство, и ее пучки всегда выглядят аккуратно и стильно.

Организаторы визита заранее подчеркивали, что цель поездки — поддержать уникальные традиции британских текстильщиков и показать радость творчества. Кейт Миддлтон давно проявляет интерес к этой сфере: ее предки по отцовской линии владели фабрикой по производству шерстяных тканей в Лидсе. Таким образом, для нее это не просто формальный визит, а личная история, связанная с семейными корнями.

Впереди у принцессы насыщенная неделя: ожидается, что она сыграет ключевую роль во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Кейт и принц Уильям будут встречать высоких гостей на территории Виндзорского замка, а на следующий день Кейт вместе с первой леди США и королевой Камиллой примет участие в совместном мероприятии. Все это лишь подчеркивает, насколько важна ее фигура в современной королевской семье.