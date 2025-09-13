В Гатчине обнаружен утраченный пьедестал XVIII века

В Гатчине сотрудники музея-заповедника обнаружили исторический пьедестал XVIII века во время работ по расчистке каналов на Острове любви.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, на этом основании ранее размещалась утраченная в военное время статуя богини плодородия Цереры.

Заместитель председателя правительства региона Владимир Цой отметил, что находка представляет собой важное звено в восстановлении исторического облика Гатчинского парка. Она позволяет уточнить расположение утраченных скульптур и продвигает работу по реконструкции первоначального замысла архитекторов. Изначально пьедестал создавался для скульптурной композиции «Амур и Психея», которая сейчас находится в Белом зале Гатчинского дворца.

Обнаружение артефакта стало значимым событием в деятельности музея-заповедника. Работы по исследованию и сохранению находки продолжаются специалистами учреждения.