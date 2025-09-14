Григорий Лепс рассказал о «круглосуточной» дружбе с Ларисой Долиной

Григорий Лепс рассказал об особых отношениях с Ларисой Долиной, основанных на круглосуточной дружбе.

Как сообщает 5-tv.ru, народный артист России заявил, что может позвонить коллеге в абсолютно любое время. Такая возможность существует благодаря их многолетней теплой дружбе, хотя конкретного повода для ночных звонков пока не возникало.

Лепс также признался, что придерживается преимущественно ночного образа жизни и может принимать звонки до пяти часов утра. Примерно в это время певец обычно ложится спать, а до 11 утра его практически не существует для внешнего мира. Артиста не беспокоит возможный вред для здоровья от такого специфического распорядка дня.

Юбилейный концерт Ларисы Долиной под названием «В кругу друзей» прошел в Государственном Кремлевском дворце и собрал множество знаменитостей. Среди гостей были Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Игорь Крутой и многие другие. Певицу также поздравил президент России Владимир Путин, назвав ее выдающейся артисткой.