Ученые обнаружили механизм воздействия нанопластика на человеческий мозг

Ученые обнаружили механизм негативного воздействия нанопластика на энергетический обмен в клетках мозга. Результаты исследования могут объяснить связь между загрязнением окружающей среды и ростом нейродегенеративных заболеваний.

Исследовательская группа выявила специфический механизм воздействия нанопластика на митохондрии клеток мозга. Полистирольные нанопластики (ПС-НЧ), образующиеся при разложении более крупных пластиковых частиц, нарушают электрон-транспортную цепь, ответственную за выработку клеточной энергии в форме АТФ.

Результаты исследования показали, что нанопластик специфически подавляет перенос электронов между комплексами I–III и II–III, а также активность комплекса IV в митохондриях. Эти нарушения наблюдались даже при относительно низких концентрациях частиц, что свидетельствует о потенциальной опасности экологически значимых уровней загрязнения, сообщает Planet Today.

Особую озабоченность вызывает воздействие на синаптические митохондрии, необходимые для коммуникации между клетками мозга. Это может влиять на синаптическую пластичность — процесс, лежащий в основе обучения и памяти.

Ученые отмечают, что рост производства синтетических пластиков в середине XX века совпал с увеличением показателей нейродегенеративных заболеваний, что позволяет рассматривать нанопластик как дополнительный экологический фактор риска.

Исследование подчеркивает необходимость более глубокого понимания последствий загрязнения пластиком для здоровья человека, особенно в контексте развития неврологических заболеваний и процессов старения.