Американский музыкант Брэндон Ховард не примет участие в международном песенном конкурсе «Интервидение» в Москве.

Как сообщает пресс-служба проекта, причиной отказа стали непредвиденные семейные обстоятельства артиста.

Соединенные Штаты на конкурсе представит певица и продюсер VASSY, которая выйдет на сцену под тем же порядковым номером, что был изначально представлен Ховард. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в столичной «Live Арене».

Участие в мероприятии подтвердили представители около 20 государств, включая все страны БРИКС. Российскую Федерацию на конкурсе представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman. Основанием для проведения события стал указ президента России Владимира Путина от третьего февраля этого года.