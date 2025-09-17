Бастрыкин взял на контроль дело о нарушениях прав жильцов в Сестрорецке

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Сестрорецке.

Поводом для вмешательства стало обращение гражданина через аккаунт приемной главы СК России в социальной сети «ВКонтакте», где сообщалось о серьезных проблемах с жильем.

По данным пресс-службы СК России, в доме 1930 года постройки несколько лет назад была проведена незаконная перепланировка с преобразованием чердачного помещения в жилые квартиры. Это привело к увеличению нагрузки на несущие конструкции, образованию трещин в стенах, систематическим затоплениям и даже частичному обрушению перекрытий в квартире, где проживает многодетная семья.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу уже организовало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю ведомства Павлу Выменцу регулярно докладывать о ходе и результатах расследования, взяв его под особый контроль центрального аппарата.