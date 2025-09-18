Директор Аничкова дворца объяснила принципы выбора кружков для детей

Генеральный директор Дворца творчества юных Мария Катунова подробно рассказала о принципах работы системы дополнительного образования.

По ее словам, ключевая задача — показать детям разнообразие мира и помочь найти дело по душе через развитие гибких навыков и широкого кругозора.

Как сообщает «Петербургский дневник», во дворце реализуется 431 образовательная программа и 19 спортивных направлений. Особой популярностью пользуются технические и естественно-научные направления, а также программы для дошкольников. В текущем году на многие курсы набор завершился уже в первый день записи 14 августа.

Катунова подчеркнула важность баланса между систематическими занятиями и возможностью смены направлений. Дворец сотрудничает с ведущими вузами города, включая Политехнический университет и Горный университет, что обеспечивает высокий уровень подготовки. Ежегодно в учреждении обучаются 17 тысяч детей.