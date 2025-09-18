Каждый третий разработчик ИИ в России доверяет нейросетям писать код

Согласно исследованию Авито и Хабра, 31,5% российских специалистов по машинному обучению используют искусственный интеллект для написания программного кода. Практически все опрошенные разработчики (93,9%) применяют большие языковые модели в профессиональной деятельности, что указывает на переход к новой парадигме разработки, где ИИ становится участником собственного создания.

Трансформация отрасли проявляется в сокращении времени разработки, снижении входных барьеров и потенциальном создании новых архитектур, недоступных человеческому интеллекту. Уже 35,8% специалистов по машинному обучению приобрели часть профессиональных знаний через самостоятельное обучение с помощью ИИ-инструментов.

Языковые модели применяются для разнообразных задач: поиска информации (11,1%), генерации идей в мозговых штурмах (11,1%), ответов на технические вопросы (9,7%), анализа данных и решения прикладных задач (7,9%). Только 6,1% респондентов не используют LLM в работе, что подтверждает переход технологии из экспериментальной стадии в производственную необходимость.

В повседневной жизни четверть опрошенных (25,5%) обращаются к ИИ для получения информации, 12,2% — для изучения языков, 10% — как источник новых идей. Каждый шестой специалист (16,9%) отмечает повсеместное проникновение технологии в быт. Не используют ИИ в личных целях лишь 11,5% респондентов.

Профессиональное сообщество в основном позитивно оценивает технологию: 49,8% видят в ИИ эффективный инструмент экономии времени. Настороженное отношение сохраняется у 19% специалистов, признающих полезность технологии, но выражающих опасения о ее социальных последствиях. Негативную позицию занимают 7,2% разработчиков.

Директор по Data Science Авито Константин Мягких подчеркивает: «Современный разработчик ИИ превращается из программиста-одиночки в оператора экосистемы интеллектуальных решений. Инженер машинного обучения координирует работу множества ИИ-ассистентов, что значительно повышает эффективность и частично решает кадровый дефицит. Критически важным аспектом остается безопасность — мы используем исключительно собственные решения в изолированном контуре».

Среди опрошенных специалистов 46,2% занимают должности Data Scientist или Machine Learning Engineer. Распределение по специализациям показывает: 31,9% работают с табличными данными, 27,6% — с текстовыми, 17,9% специализируются на изображениях. Основное рабочее время 27,2% специалистов посвящают исследованиям, а 18,6% — обучению моделей и подбору параметров.

Авито развивает комплексную ИИ-инфраструктуру для сотрудников, включая чат-бот на собственной модели A-Vibe, кодовый ассистент и интегрированный портал для поиска информации. Приоритетом остается безопасность данных, которые обрабатываются во внутреннем контуре компании. Дополнительно запущены корпоративные курсы по эффективному использованию ИИ-инструментов.

Исследование проведено среди примерно 500 пользователей Хабра — специалистов в области машинного обучения и анализа данных с различным уровнем опыта.