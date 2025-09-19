Прокуратура вернула деньги петербуржцу после незаконного списания

Прокуратура Василеостровского района вернула средства, незаконно списанные со счета жителя Санкт-Петербурга.

Сотрудники прокуратуры восстановили права жителя Северной столицы, с банковского счета которого были необоснованно списаны средства. Поводом для вмешательства надзорного органа послужило обращение гражданина, столкнувшегося с нарушением со стороны службы судебных приставов.

В ходе проверки специалисты установили, что в отношении заявителя возбудили исполнительное производство на основании судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам на сумму свыше 55 тысяч рублей. Несмотря на то, что мужчина добровольно погасил долг и направил в службу приставов соответствующее обращение с просьбой о прекращении производства, денежные средства были списаны с его счета в принудительном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

По итогам прокурорской проверки действия приставов признаны незаконными. Сумма списания возвращена на банковский счет гражданина, а его права полностью восстановлены.