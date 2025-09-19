Анна Седокова положительно отозвалась о состоятельном парне своей дочери

Певица Анна Седокова положительно оценила отношения своей дочери Алины Белькевич с богатым бойфрендом.

Певица Анна Седокова положительно отозвалась об отношениях своей дочери Алины Белькевич с 22-летним Яном Блохиным. По данным «СтарХита», артистка характеризует молодого человека как воспитанного, порядочного и заботливого партнера.

Седокова поделилась примером, который показывает, как Ян относится к их семье. Когда нужно было отвезти среднюю дочь Монику на тренировку по волейболу, молодой человек сам предложил помочь, несмотря на то, что место находилось далеко. Певица назвала эту поездку незабываемой и отметила, что почувствовала особую атмосферу и счастье за детей.

Артистка подчеркнула, что всегда остается на стороне дочери и не станет осуждать ее выбор партнера, если отношения приносят им взаимное счастье. По словам Седоковой, важнейшим критерием для нее является именно личное счастье детей, а не внешние обстоятельства или социальный статус.