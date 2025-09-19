Волочкова объявила о прекращении общения с матерью и дочерью

Балерина Анастасия Волочкова заявила о полном прекращении общения с матерью и дочерью.

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о полном прекращении отношений с матерью Тамарой и дочерью Ариадной. В интервью блогеру Вере Ганеевой на платформе Rutube она заявила, что родственники проявляли интерес исключительно к финансовой стороне их взаимоотношений, не проявляя заботы о ее здоровье и благополучии.

Волочкова считает, что мать относилась к ней не как к личности, а как к «проекту», который нужно реализовать. Артистка особенно остро переживает отношения с собственной дочерью: несмотря на то, что она организовала и оплатила свадьбу дочери, Волочкова пришла к выводу, что между ними нет настоящих семейных уз. Балерина также отметила, что родственники зачастую обращались к ней с материальными просьбами.

В беседе Волочкова также высказалась о постоянной критике, с которой она ежедневно сталкивается. По ее словам, негативные высказывания не имеют для нее большого значения, поскольку она сосредоточена на своем профессиональном статусе и вкладе в историю российского балетного искусства. Артистка уверенно заявила о своей значимости для национальной культуры, независимо от субъективных оценок ее текущего творчества.