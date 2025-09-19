Петербуржец предстанет перед судом за дачу взяток сотруднику морского порта

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста по транспортной безопасности.

Сотрудники следственного отдела Кировского района завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста по транспортной безопасности и безопасности судоходства одной из коммерческих организаций. Мужчину обвиняют в систематической даче взяток сотруднику морского порта.

По данным следствия, с августа 2023 по июль 2024 год обвиняемый перевел должностному лицу порта 107 тысяч рублей. Взамен чиновник оказывал ему общее покровительство, закрывая глаза на незначительные нарушения на судах, не влиявшие на их эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи смогли собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую факт совершения преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.