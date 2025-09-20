Неинфекционные заболевания вызывают большую часть смертей в России

Около 80% смертей в России вызваны хроническими неинфекционными заболеваниями. Основными причинами смертности остаются сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания.

Глава московского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев представил анализ структуры смертности в России. По статистике, основную долю летальных исходов в стране составляют хронические неинфекционные заболевания, на которые приходится около 80% всех случаев смерти.

К наиболее частым категориям заболеваний относятся патологии сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования и сахарный диабет. Бердыклычев подчеркнул важность контроля за факторами риска, способствующими развитию этих заболеваний.

В перечень основных негативных факторов вошли злоупотребление алкогольными напитками, табакокурение, повышенное потребление соли, нерациональное питание и загрязнение атмосферного воздуха, сообщает РИА Новости.

Отдельное внимание в ходе интервью было уделено национальным целям в области увеличения продолжительности жизни. Представитель ВОЗ оценил заявленные российские показатели как амбициозные, но достижимые. Согласно поставленным задачам, к 2030 году планируется достичь средней продолжительности жизни в 78 лет, а к 2036 году — 81 года.

Бердыклычев отметил, что показатель продолжительности жизни находится под пристальным вниманием российских властей, поскольку является важным индикатором эффективности системы здравоохранения и качества жизни населения.