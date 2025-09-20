Бастрыкин потребовал возобновить дело о нелегальном хостеле для мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился повторно возбудить уголовное дело о нарушениях миграционного законодательства в Санкт-Петербурге.

Основанием для распоряжения послужили обращения граждан, поступившие через приемную главы СК в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, компания ООО «АГС» организовала в арендованных офисных помещениях на Коломенской улице нелегальный хостел для иностранных граждан. Деятельность учреждения сопровождается систематическими нарушениями общественного порядка и режима тишины. Это вызывает обоснованные опасения местных жителей за личную безопасность и сохранность имущества.

Ранее следователи возбуждали уголовное дело по данному факту, однако прокурор Центрального района Северной столицы отменил это решение. Последующие обжалования вплоть не принесли положительных результатов.

В настоящее время следственными органами проводится дополнительная проверка, в рамках которой деятельность организации временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу повторно возбудить уголовное дело по фактам нарушений миграционного законодательства.