Медики зафиксировали учащенное сердцебиение у ребенка Регины Тодоренко

Медики зафиксировали учащенное сердцебиение у плода телеведущей Регины Тодоренко на 42-й неделе беременности.

Во время планового кардиотокографического исследования на 42-й неделе беременности медики зафиксировали аномально учащенное сердцебиение плода, что могло указывать на возможное развитие гипоксии.

Врачи предложили экстренное кесарево сечение, что вызвало серьезный стресс у беременной. Совместно с супругом Владом Топаловым телеведущая решила провести дополнительные обследования перед окончательным решением об операции.

В течение последующих суток Тодоренко находилась под постоянным медицинским наблюдением. Последующие обследования показали отсутствие реальной угрозы для состояния плода — выяснилось, что отклонения в показаниях кардиотокографии были вызваны наполненным мочевым пузырем и чувством голода у беременной.

Телеведущая выразила признательность медицинскому персоналу за профессиональную реакцию и супругу за моральную поддержку. В настоящее время Регина Тодоренко продолжает ожидать начало естественных родов.