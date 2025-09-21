Эксперты опровергают слухи о подорожании гречневой крупы

Вопреки распространенным потребительским опасениям, рынок гречневой крупы демонстрирует стабильность цен.

Согласно статистическим данным, с начала текущего года стоимость гречки не увеличивалась, а постепенно снижалась — с 82,61 рубля за килограмм в январе до 77,06 рубля в августе. На текущий момент средняя цена сохраняется на уровне 77,61 рубля, что опровергает слухи о значительном подорожании.

Финансовый аналитик Василий Маньжов выявил интересную закономерность: каждые шесть лет стоимость гречки проходит через фазы роста и снижения. После трехлетнего повышения цен следует аналогичный период снижения, причем каждый новый пик оказывается выше предыдущего из-за инфляции. Последний максимальный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда килограмм крупы стоил более чем 100 рублей.

Эксперты советуют не поддаваться панике и не скупать крупу впрок, поскольку резких скачков цен не прогнозируется. Текущая рыночная ситуация находится в рамках привычных циклов, а объективные данные свидетельствуют об отсутствии поводов для беспокойства. Специалисты рекомендуют спокойно отслеживать динамику цен без поспешных выводов.