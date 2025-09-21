Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 миллиарда зрителей

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру.

Об этом заявили организаторы мероприятия, отметив уникальный формат шоу с дополненной реальностью и участие 500 волонтеров из 5 стран.

Конкурс, восстановленный по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году, в этом году собрал рекордное количество участников из 23 стран. Победу одержал вьетнамский певец Дык Фук, набравший 422 балла за исполнение песни о национальном герое Вьетнама. Второе место заняло трио из Кыргызстана, третье — представитель Катара.

Исторически конкурс «Интервидение» проводился с 1977 по 2008 год как аналог «Евровидения» для стран социалистического содружества. После перерыва мероприятие было возрождено в новом формате, сохранив традиции международного музыкального соревнования. Российские участники неоднократно добивались успеха в конкурсе.