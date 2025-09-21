Воскресенье, 21 сентября 2025
Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 миллиарда зрителей

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. 

Об этом заявили организаторы мероприятия, отметив уникальный формат шоу с дополненной реальностью и участие 500 волонтеров из 5 стран.

Конкурс, восстановленный по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году, в этом году собрал рекордное количество участников из 23 стран. Победу одержал вьетнамский певец Дык Фук, набравший 422 балла за исполнение песни о национальном герое Вьетнама. Второе место заняло трио из Кыргызстана, третье — представитель Катара.

Исторически конкурс «Интервидение» проводился с 1977 по 2008 год как аналог «Евровидения» для стран социалистического содружества. После перерыва мероприятие было возрождено в новом формате, сохранив традиции международного музыкального соревнования. Российские участники неоднократно добивались успеха в конкурсе.

Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой

Наличие школ и детских садов стало ключевым фактором при выборе новой квартиры для петербуржцев. Согласно исследованию компании «Главстрой Санкт-Петербург», подавляющее большинство покупателей — 89% — рассматривают шаговую доступность образовательных учреждений как решающее условие сделки. Опрос проводился среди жителей крупных проектов застройщика — «Северной долины» и экорайона «Юнтолово».Исследование демонстрирует семейный портрет покупателя: 94,3% респондентов уже воспитывают детей, а еще 3,5% планируют рождение ребенка в ближайшее время. Помимо наличия школ, родители уделяют внимание дополнительному образованию. 70% опрошенных активно вовлекают детей в спортивные секции, языковые курсы, творческие студии, робототехнику и программирование. Также 71% родителей заинтересован в программах ранней профориентации в сферах ИТ, инженерии, медицины, строительства и медиа, а 68% отмечают важность спецкурсов для поступления в ведущие вузы города.Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей...
Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
