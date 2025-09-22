Максим Фадеев назвал «каскадерским» выступление Shaman на «Интервидении»

Певец Shaman попросил не оценивать свое выступление на международном конкурсе «Интервидение», что стало неожиданностью для композитора Максима Фадеева.

Автор песни «Прямо по сердцу» написал ее специально для этого музыкального соревнования. Фадеев отметил в своих соцсетях, что артист выступал в сложных условиях, которые не позволили ему полностью раскрыть вокальные данные.

По словам композитора, телевизионные режиссеры, видимо, привыкли работать с фонограммой, где можно реализовать любую идею. В данном случае Shaman оказался в каскадерской ситуации, будучи живым человеком, которому необходимо петь для создания настоящего события. Финальный этап конкурса состоялся 20 сентября в Москве на площадке Live Арена.

В мероприятии приняли участие представители 20 двух стран, включая Белоруссию, Китай, Индию и Бразилию. Общая численность населения этих государств превышает четыре миллиарда человек. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла от международного жюри. Он получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.