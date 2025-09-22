Понедельник, 22 сентября 2025
Сестра Михаила Круга заявила об отсутствии мата в творчестве музыканта

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Сестра певца Михаила Круга Ольга Медведева выступила с заявлением относительно идеи подвергнуть цензуре его творчество. Она категорически опровергла наличие матерных выражений в песнях артиста.

Как сообщает NEWS.ru, Медведева выразила недоумение тем, что обсуждение возникло именно вокруг фигуры ее брата. Женщина отметила, что не знает ни одной композиции, где бы Михаил Круг использовал нецензурную лексику, и не видела новостей о соответствующих предложениях депутата.

Ранее депутат Государственной думы Ольга Германова заявила о негативном влиянии матерных песен Круга на духовно-нравственную атмосферу и призвала к их жесткой цензуре. Она подчеркнула, что творчество должно нести созидательное начало. Данное высказывание стало поводом для реакции родственников музыканта.

Отметим, что ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено в октябре 2024 года, но широкую известность получило только в августе 2025 года после жалобы сенатора Маргариты Павловой.

 

