Барашенков сообщил о уничтожении известного трилобита на здании школы

В Санкт-Петербурге неизвестные уничтожили целого трилобита, вмурованного в фасад здания школы в Графском переулке.

О уничтожении окаменелости сообщил сооснователь проекта «Палеопарк России» Антон Барашенков. По его словам, данный экземпляр являлся единственным в городской черте, который был представлен целиком, с головой и хвостом.

Несмотря на то что подобные окаменелости в большом количестве встречаются за пределами города, именно этот трилобит приобрел известность, становился героем репортажей и объектом показа для экскурсионных групп.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» Антон Барашенков уточнил, что на фасаде учебного заведения сохранились другие палеонтологические включения, включая менее выраженные трилобиты и раковины древних моллюсков, которые пока остаются доступными для наблюдения.