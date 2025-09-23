В Ленобласти могут восстановить памятники архитектуры за счет дольщиков

Институт развития ДОМ.РФ готовит законодательные поправки, которые позволят дольщикам приобретать квартиры в отреставрированных исторических зданиях. Новая модель финансирования предусматривает использование защищенных эскроу-счетов для реставрации объектов культурного наследия.

Будет создан механизм привлечения частных инвестиций для реставрации памятников архитектуры через долевое участие. По данным ДОМ.РФ, в 78 регионах страны насчитывается около 1,2 тысячи пустующих исторических зданий, пригодных для реконструкции. Федеральная цель предусматривает возвращение к жизни не менее тысячи таких объектов до 2030 года.

Для Санкт-Петербурга инициатива особенно актуальна в связи с наличием значительного фонда архитектурного наследия. Она может упростить привлечение инвестиций в реставрацию доходных домов и особняков в центре города, многие из которых длительное время находятся в аварийном состоянии, сообщает «Невский проспект».

В Ленинградской области механизм может способствовать развитию туризма через реставрацию усадебных комплексов и исторических построек в Выборге, Гатчине и Кронштадте. Эксперты отмечают, что успех инициативы будет зависеть от деталей регулирования, но подход открывает новые возможности для сохранения исторического наследия.